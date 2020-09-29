Бразилький защитник Шахтера Додо, который недавно продлил контракт с "горняками", вспомнил опыт выступлений в Примейра-лиге.

"В Португалии чемпионат отличается. Он открытый, с атакующим футболом. Все команды более или менее равны, не считая пары грандов.

Шахтер заключил новый контракт с Додо

Никто не закрывается, как, например, Рух в нашем матче – против такого автобуса сложно действовать. В Португалии соперники не боятся открываться, и игра становится интереснее", – цитирует Додо официальный сайт "горняков".

Напомним, бразилец присоединился к "оранжево-черным" в декабре 2017 года. В сезоне 2018/19 Додо выступал за португальскую Виторию Гимараеш на правах аренды.

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