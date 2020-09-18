Бразильский легионер подписал новый 5-летний контракт, информирует официальный сайт "горняков".

Додо установил рекорд сезона – невероятные скоростные данные защитника Шахтера

Додо присоединился к Шахтеру в декабре 2017-го, однако не сразу пробился в основу команды. Сезон 2018/19 правый латераль провел в аренде за Виторию Гимараеш, после чего вернулся в Украину. Всего в составе донецкого клуба провел 39 матчей, забил 3 мяча, завоевал Кубок и дважды стал чемпионом Украины.

Заметим, что СМИ активно приписывали Баварии интерес к Додо, однако теперь Шахтер может не волноваться о будущем 21-летнего защитника.

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