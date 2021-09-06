Бразильский легионер Шахтера Додо узнал вердикт за свой проступок в матче с Минаем.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес наказание защитнику Шахтера Додо. 22-летний бразилец получил двухматчевую дисквалификацию за красную карточку, которую он заработал в поединке 6-го тура УПЛ с Минаем (1:1), сообщает официальный сайт организации.

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Напомним, на 95-й минуте встречи полузащитник ужгородцев Эльдар Кулиев руками придержал Додо. В ответ бразилец толкнул обидчика. За свой фол Кулиев получил желтую карточку, которая стала для него второй, а Додо увидел перед собо прямую красную карточку.

Дисквалификация не позволит бразильцу сыграть в матчах против СК Днепр-1 (11 сентября) и Мариуполя (18 сентября).

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