Бразильський легіонер Шахтаря Додо дізнався вердикт за свій вчинок у матчі з Минаєм.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виніс покарання захиснику Шахтаря Додо. 22-річний бразилець отримав двоматчеву дискваліфікацію за червону картку, яку він заробив у поєдинку 6-го туру УПЛ з Минаєм (1:1), повідомляє офіційний сайт організації.

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Нагадаємо, на 95-й хвилині зустрічі півзахисник ужгородців Ельдар Кулієв руками притримав Додо. У відповідь бразилець штовхнув кривдника. За свій фол Кулієв отримав "гірчичник", який став для нього другим, натомість Додо побачив перед собою пряму червону картку.

Дискваліфікація не дозволить бразильцю зіграти у матчах проти СК Дніпро-1 (11 вересня) та Маріуполя (18 вересня).

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