"Мы готовимся. Шахтер уже не раз доказывал, что может одерживать победы и удачно играть с такими сильными командами.

Шахтер обнародовал заявку на групповой этап Лиги чемпионов

И я говорю не только о групповом этапе в прошлом году, но и о других матчах – с Манчестер Сити, Аталантой. Это были непростые поединки, в которых мы получили опыт.

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Верю, что предстоящие матчи Лиги чемпионов будут для нас чуть более спокойными, ведь мы с этими клубами уже встречались. Для нас очень важно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов – это наша цель", – цитирует Додо официальный сайт Шахтера.

Напомним, на групповом этапе ЛЧ Шахтер встретится с Реалом, Интером и Шерифом. Именно с молдаванами на выезде "горняки" стартуют 15 сентября.

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