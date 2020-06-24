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Додо не интересует ПСЖ и Баварию – категоричные заявления СМИ бьют по амбициям защитника Шахтера

15:55 - Читати українською
Додо не интересует ПСЖ и Баварию – категоричные заявления СМИ бьют по амбициям защитника Шахтера
Додо / ФК Шахтер

Слухи об интересе парижан и мюнхенцев к защитнику Шахтера оказались преувеличенными.

ПСЖ не планирует подписывать Додо, интерес к которому приписывают французскому клубу. Также парижане не следят за Ашрафом Хакими, выступающего на правах аренды в Боруссии Д. Интересно, что ранее сам 21-летний бразилец заявлял, что в его услугах заинтересованы Бавария и ПСЖ.

Додо подтвердил интерес от Баварии и ПСЖ

Впрочем, во Франции уверяют, что интерес является преувеличенным. ПСЖ вообще не планирует подписывать Додо и не следит за его выступлениями в Шахтере. Слухи о заинтересованности парижского клуба к любому игроку являются только играми агентов, которые пытаются таким образом увеличить стоимость своих клиентов. Об этом сообщает Le Parisien.

Нечто похожее касается и интереса Баварии. Журналист Кристиан Фальк также уверяет, что мюнхенцы не рассматривают вариант с подписанием бразильца в летнее трансферное окно. Об этом он написал в Twitter.

Контракт Додо с Шахтером действует до 30 июня 2022-го. В текущем сезоне бразилец сыграл 28 матчей, в которых забил 2 гола и и 5 раз ассистировал партнерам.

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