Джаннина Марадона – дочь знаменитого Диего Армандо – снова станет женой футболиста. Пабло Освальдо сделал предложение возлюбленной, а она ответила согласием.

Экс-форвард сборной Италии сделал предложение 32-летней дочери Диего Марадоны в одном из ресторанов Буэнос-Айреса. Джаннина, которая находится в отношениях с Освальдо около года, ответила согласием, сообщает Clarin.

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С 2008-го по 2012 год Джаннина была женой Серхио Агуэро и родила сына Бенджамина. У Освальдо от предыдущих отношений есть сразу 4 детей. Не менее ярко форвард запомнился и на поле – 35-летний Пабло Даниэль поиграл за полтора десятка клубов (самыми известными из которых являются Бока Хуниорс, Рома, Порту, Ювентус и Интер).

Освальдо завершил карьеру в 2020-м, а сейчас занимается музыкой, основав свою группу.

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