Екс-форвард збірної Італії освідчився 32-річній доньці Дієго Марадони в одному з ресторанів Буенос-Айреса. Джанніна, яка перебуває у стосунках з Освальдо близько року, відповіла згодою, повідомляє Clarin.

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З 2008-го по 2012 рік Джанніна була дружиною Серхіо Агуеро і народила сина Бенджаміна. У Освальдо від попередніх стосунків є одразу 4 дітей. Не менш яскраво форвард запам'ятався і на полі – 35-річний Пабло Даніель пограв за півтора десятка клубів (найвідомишими з яких є Бока Хуніорс, Рома, Порту, Ювентус та Інтер).

Освальдо завершив кар'єру в 2020-му, а зараз займається музикою, заснувавши свій гурт.

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