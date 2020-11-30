Форвард Барселоны Антуан Гризманн отметился забитым голом в матче 11-го тура Ла Лиги, что очень порадовало его дочь.

Француз отметил взятие ворот Осасуны, забавно станцевав в стиле Fortnite (компьютерная игра – прим. Футбол 24).

Пушка Гризманна и трогательный перфоманс Месси в видеообзоре матча Барселона – Осасуна – 4:0

В своем Instagram Гризманн выложил смешное видео, где его дочь Мия копирует своего отца, просматривая матч по телевизору.

Отметим, что Антуан эффектным голом присоединился к погрому Осасуны (4:0), а Барселона поднялась на 7 место с 14 очками в активе.

Барселона разгромила Осасуну, Реал Сосьедад споткнулся в матче с Вильярреалом, но сохранил лидерство