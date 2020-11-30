Донька Грізманна повторила веселе святкування батька – зворушливе відео
00:50 - Читать на русском
Форвард Барселони Антуан Грізманн відзначився забитим голом у матчі 11-го туру Ла Ліги, що дуже порадувало його доньку.
Француз відсвяткував взяття воріт Осасуни у своєму стилі, кумедно станцювавши у стилі Fortnite (комп'ютерна гра – прим. Футбол 24).
Гармата Грізманна та зворушливий перфоманс Мессі у відеоогляді матчу Барселона – Осасуна – 4:0
У своєму Instagram Грізманн виклав кумедне відео, де його донька Мія наслідує свого батька, передивляючись матч по телевізору.
Зазначимо, що Антуан ефектним голом долучився до погрому Осасуни (4:0), а Барселона піднялась на 7 місце із 14 очками в активі.
Барселона розгромила Осасуну, Реал Сосьєдад спіткнувся у матчі з Вільяреалом, але зберіг лідерство
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter