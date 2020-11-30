Форвард Барселони Антуан Грізманн відзначився забитим голом у матчі 11-го туру Ла Ліги, що дуже порадувало його доньку.

Француз відсвяткував взяття воріт Осасуни у своєму стилі, кумедно станцювавши у стилі Fortnite (комп'ютерна гра – прим. Футбол 24).

Гармата Грізманна та зворушливий перфоманс Мессі у відеоогляді матчу Барселона – Осасуна – 4:0

У своєму Instagram Грізманн виклав кумедне відео, де його донька Мія наслідує свого батька, передивляючись матч по телевізору.

Зазначимо, що Антуан ефектним голом долучився до погрому Осасуни (4:0), а Барселона піднялась на 7 місце із 14 очками в активі.

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