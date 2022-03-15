"До зустрічі в мирному Києві і незалежній Україні": Вербіч не розриває усі зв'язки з Динамо
08:29 - Читать на русском
Півзахисник Беньямін Вербіч сподівається у майбутньому ще одягнути футболку Динамо.
Вчора 28-річний словенець перебрався до Легії на правах оренди до кінця сезону.
Вербіч офіційно перебрався до Легії до кінця сезону
"До зустрічі 1 липня! В мирному Києві і незалежній Україні!" – Вербіч відписав в Instagram на компліменти медіапрацівника Динамо Андрія Шахова-молодшого.
Додамо, що Вербіч виступав за киян з 2018 року. Загалом у складі "біло-синіх" словенець награв119 матчів, у яких забив 37 голів та віддав 12 асистів.
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