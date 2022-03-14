Вербіч офіційно став гравцем Легії – угода розрахована до 30 червня 2022 року, повідомляє офіційна Facebook-сторінка Динамо. Польський клуб також підтвердив трансфер у своєму твіттері, а словенець виступатиме за нову команду під 77-м номером.

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Перехід став можливим завдяки дозволу ФІФА для легіонерів УПЛ розірвати контракти зі своїми клубами та дограти сезон в іншому колективі. При цьому, контракт Вербіча з Динамо буде поновлений вже 1 липня 2022 року.

Додамо, що Беньямін виступає за киян з 2018 року. Загалом, віні відіграв за "біло-синіх" 119 матчів, у яких забив 37 голів та віддав 12 асистів.

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