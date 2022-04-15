"До войны Игорь Михайлович (Суркис – прим. Футбол 24) был готов дать Артему какую-то должность. Они разговаривали на этот счет. Но как сейчас будут дела, я не знаю.

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Конечно, Артем был в этом заинтересован. Наша основная цель была понять – в каком статусе. Понятно, что роль тренера Артем пока не потянет. Думаю, с должностью спортивного директора он тоже не справится, потому что не знает специфики работы. Я видел Артема послом и лицом Динамо, мы с ним об этом говорили. Эта должность предполагает, что он будет участвовать в медийных проектах клуба.

Очень многие клубы в Европе берут в качестве послов своих бывших футболистов. В этой должности уже можно определиться с дальнейшим развитием карьеры: учиться на тренера или проходить менеджерские курсы. Работая послом, Артем стал бы хорошим помощником Игорю Михайловичу. Он прокачан в медийном плане, знает, как это делать и что нравится людям", – рассказал Панков в интервью FanDay.

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