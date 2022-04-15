"До війни Ігор Михайлович (Суркіс – прим. Футбол 24) був готовий дати Артему якусь посаду. Вони розмовляли із цього приводу. Але як зараз будуть справи, я не знаю.

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Звичайно, Артем був зацікавлений у цьому. Наша основна мета була зрозуміти – в якому статусі. Зрозуміло, що роль тренера Артем поки що не потягне. Думаю, з посадою спортивного директора він також не впорається, бо не знає специфіки роботи. Я бачив Артема амбасадором та обличчям Динамо, ми з ним про це говорили. Ця посада передбачає, що він братиме участь у медійних проектах клубу.

Дуже багато клубів у Європі беруть як амбасадорів своїх колишніх футболістів. На цій посаді вже можна визначитися з подальшим розвитком кар'єри: навчатися на тренера або проходити менеджерські курси. Працюючи амбасадором, Артем став би добрим помічником Ігореві Михайловичу. Він прокачаний у медійному плані, знає, як це робити і що подобається людям", – розповів Панков в інтерв'ю FanDay.

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