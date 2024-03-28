Бывший нападающий и тренер Динамо Максим Шацких, который сейчас возглавляет Пахтакор, поразмышлял над шансами сборной Украины добиться успеха на чемпионате Европы в Германии.

– Какие впечатления от матча Украины против Исландии? Самые лучшие. Выполнили задачу. Попали на Евро-2024 с неплохой и качественной игрой, с неплохим соперником. Показали определенный уровень игры и характер. Плюс в нынешней ситуации совершили подвиг для всей нашей нации. В нынешней ситуации это очень даже уместно.

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– Перед матчем вы прогнозировали, что на острие атаки в старте выйдет Довбик, но Сергей Ребров сделал выбор в пользу Яремчука. Также в запасе остался Зинченко, а его заменил Малиновский. Вас удивили такие решения?

– Могу сказать, что если выиграли и выполнили задачу – Ребров принял правильные решения.

– Динамовец Владимир Бражко снова провел достаточно хороший поединок, но некоторые обвиняют его в пропущенном мяче, когда он поскользнулся.

– Поскользнулся, возможно, где-то и было. Но сильно кого-то обвинять я бы не стал. Все-таки это футбол, это поле, есть мяч, есть соперник. Главное, что решили ту задачу, которую ставили. Теперь будем ждать Евро и смотреть, что там продемонстрируют.

– В общем, кого вы можете выделить в составе сборной Украины и назвать игроком матча?

– Я не люблю кого-то выделять. Все довольно хорошо отработали как в обороне, так и в атаке. Да, создали немного моментов, но самое главное – создали достаточно, чтобы победить. Кого-то выделять я бы не стал, ведь все сыграли на хорошем уровне.

– Матчи с Боснией и Исландией складывались похожим образом, Украина вынуждена была отыгрываться. Но если сравнивать эти два поединка, то во втором команда Сергея Реброва сыграла лучше?

– Во-первых, соперники разные. Сравнивать не очень правильно. Все-таки Босния играла дома, она опытнее, игроки мастеровитее там. Но то, что исландцы продемонстрировали, – почти всю игру не давали спокойно дышать нашим футболистам. Я изначально прогнозировал, что сборная Украины будет контролировать мяч, а Исландия будет играть от обороны. Однако они показали немного другой, агрессивный футбол. Поэтому было достаточно непросто.

– Какие у вас ожидания от выступления сборной Украины на Евро-2024. Например, Владислав Ващук считает, что наша команда даже может выиграть чемпионат Европы.

– Так далеко я бы пока не забегал. Выиграть Евро... Конечно, перед началом турнира шансы у всех равны. Сейчас у Украины собран неплохой состав, молодежь очень крепкая, быстрая и умная. Пока сказал бы так, что для начала надо выйти из группы. Будет ли выход в 1/8 финала хорошим результатом? Думаю, что да. А там уже игра на вылет, каждая игра – финал, – цитирует Шацких Динамомания.

Напомним, в финальной стадии чемпионата Европы-2024 сборная Украины будет играть в группе E. Ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.

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