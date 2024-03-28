Колишній нападник і тренер Динамо Максим Шацьких, який зараз очолює Пахтакор, поміркував над шансами збірної України досягти успіху на чемпіонаті Європи в Німеччині.

– Які враження від матчу України проти Ісландії? Найкращі. Виконали завдання. Потрапили на Євро-2024 з непоганою і якісною грою, з непоганим суперником. Показали певний рівень гри і характер. Плюс у нинішній ситуації зробили подвиг для всієї нашої нації. За нинішньої ситуації це дуже навіть доречно.

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– Перед матчем ви прогнозували, що на вістрі атаки в старті вийде Довбик, але Сергій Ребров зробив вибір на користь Яремчука. Також у запасі залишився Зінченко, а його замінив Маліновський. Вас здивували такі рішення?

– Можу сказати, що якщо виграли та виконали завдання – Ребров ухвалив правильні рішення.

– Динамівець Володимир Бражко знову провів достатньо хороший поєдинок, але дехто звинувачує його в пропущеному м’ячі, коли він послизнувся.

– Послизнувся, можливо, десь і було. Але сильно когось звинувачувати я би не став. Все-таки це футбол, це поле, є м’яч, є суперник. Головне, що вирішили те завдання, яке ставили. Тепер будемо чекати Євро і дивитися, що там продемонструють.

– Загалом, кого ви можете виділити у складі збірної України і назвати гравцем матчу?

– Я не люблю когось виділяти. Всі доволі добре відпрацювали як в обороні, так і в атаці. Так, створили небагато моментів, але найголовніше – створили достатньо, щоб перемогти. Когось виділяти я би не став, адже всі зіграли на хорошому рівні.

– Матчі з Боснією та Ісландією складалися схожим чином, Україна змушена була відіграватися. Але якщо порівнювати ці два поєдинки, то в другому команда Сергія Реброва зіграла краще?

– По-перше, суперники різні. Порівнювати не дуже правильно. Все-таки Боснія грала вдома, вона досвідченіша, гравці майстерніші там. Але те, що ісландці продемонстрували, – майже всю гру не давали спокійно дихати нашим футболістам. Я від початку прогнозував, що збірна України буде контролювати м’яч, а Ісландія гратиме від оборони. Однак вони показали трішки інший, агресивніший футбол. Тому було достатньо непросто.

– Які у вас очікування від виступу збірної України на Євро-2024. Наприклад, Владислав Ващук вважає, що наша команда навіть може виграти чемпіонат Європи.

– Так далеко я би поки не забігав. Виграти Євро… Звичайно, перед початком турніру шанси у всіх рівні. Зараз в України зібраний непоганий склад, молодь дуже міцна, швидка та розумна. Поки сказав би так, що для початку треба вийти з групи. Чи буде вихід до 1/8 фіналу хорошим результатом? Думаю, що так. А там вже гра на виліт, кожна гра – фінал, – цитує Шацьких Динамоманія.

Нагадаємо, у фінальній стадії чемпіонату Європи-2024 збірна України гратиме в групі E. Її суперниками стануть Бельгія, Словаччина і Румунія.

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