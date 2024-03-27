"Какие у меня ожидания от этой сборной на Евро? Выиграть его. Ну сборная очень мощная, большая скамейка запасных, много классных футболистов, которые дополняют друг друга.

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Мы можем играть с одним форвардом или с двумя. Защитная линия неплохая. Немножко подтянуть полузащиту, и вообще у нас все очень хорошо.

Ну и надо смотреть шире, не только на Шахтер и Динамо, но и на другие команды. Там есть ребята, которые тоже мощно выступают. Собрать такой тетрис на Евро, который сделает мощную сборную.

Но самое важное – хочу поблагодарить ребят, которые сделали все для Украины. Двигаемся дальше благодаря таким победам", – сказал Ващук в комментарии в комментарии Tribuna.

Напомним, победа над исландцами вывела Украину на чемпионат Европы, где в группе Е "сине-желтые" посоревнуются с Бельгией, Словакией и Румынией. Континентальное действо стартует 14 июня, а свой первый матч Ребров и Ко проведут 17 июня против румын.

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