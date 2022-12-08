Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна спрогнозував успіхи "гірників" при умові, якщо б команду і надалі очолював Роберто Де Дзербі.

"Останні дев'ять місяців були непростими через війну. Ми так живемо вже 8 років, наша сила у президенті, який любить футбол і витрачає багато грошей. Мені також шкода Де Дзербі.

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З ним у нас була б незвичайна подорож, яка, я вважаю, привела б команду до півфіналу Ліги чемпіонів. Я пропрацював шість місяців із Де Дзербі, і для мене він номер один.

Нашу історію не закінчено. Сьогодні грати в Україні непросто, але ми завжди гратимемо, і ми сподіваємося, що війна скоро закінчиться. Україна має перемогти Росію, і всі держави її у цьому підтримують", – цитує Срну TMW.

Нагадаємо, Де Дзербі очолив Шахтар влітку 2021 року, а припинив співпрацю з "гірниками" у липні 2022-го через повномасштабне вторгнення Росії. Нині він працює на Туманному Альбіоні, очолюючи Брайтон.

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