"Для гола я использовал свою задницу. Мой папа говорил, что многие тренеры пытались выбить из меня эту привычку, когда я еще был младше. Я вспомнил, что Кенни Далглиш делал это постоянно. Я далек от уровня Кенни, но чему-то у него таки научился.

Шотландия – Украина – 3:0 – видео голов и обзор матча

Мы создавали много моментов и упускали их, что преследовало нас летом. Мы оставались терпеливыми, продолжали создавать моменты и, к счастью, реализовали их в конце этого раза. Нам это было нужно. Неудачное лето причинило нам боль. Теперь мы вернулись к тому, что у нас хорошо получается, против нас тяжело играть. Мы знаем, что мы хорошая команда. Спасибо болельщикам, тренеру и, прежде всего, самим себе за такое выступление", – цитирует Макгинна The Scottish Sun.

Добавим, что победа позволила шотландцам обойти Украину на 2 очка и стать новым лидером группы. Впрочем, впереди еще 2 тура, в том числе повторный очный матч 27 сентября.

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