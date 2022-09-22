"Для гола я використав свою дупу. Мій тато казав, що багато тренерів намагалися вибити з мене цю звичку, коли я ще був молодшим. Я згадав, що Кенні Далгліш робив це постійно. Я далекий від рівня Кенні, але чогось у нього таки навчився.

Шотландія – Україна – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Ми створювали багато моментів і марнували їх, що переслідувало нас упродовж літа. Ми залишались терплячими, продовжували створювати моменти і, на щастя, реалізували їх наприкінці цього разу. Нам це було потрібно. Невдале літо завдало нам болю. Тепер ми повернулися до того, що в нас добре виходить, проти нас важко грати. Ми знаємо, що ми хороша команда. Дякуємо вболівальникам, тренеру і, насамперед, самим собі за такий виступ", – цитує Макгінна The Scottish Sun.

Додамо, що перемога дозволила шотландцям обійти Україну на 2 очки і стати новим лідером групи. Втім, попереду ще 2 тури, зокрема, повторний очний матч 27 вересня.

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