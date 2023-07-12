Київське Динамо планує до початку нового сезону підсилити свою лінію нападу.

Однією з найбільш проблемних залишається позиція лівого вінгера. Очікується, що основним там буде Назар Волошин. Однак, за інформацією Михайла Співаковського, клуб також готовий купити нового футболіста.

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"Кандидатура номер один – це Даниїл Алефіренко. Його ціна близько півмільйона доларів. Для Динамо це нормально. Але поки що жодного підтвердження на трансфер від Луческу керівництво клубу не отримало", – сказав ведучий ТаТоТаке у власному подкасті.

Нагадаємо, права на 23-річного Алефіренка належать Зорі. Минулий сезон він дуже успішно провів у Чорноморці, ставши найкращим бомбардиром одеської команди. Даниїл забив 9 голів у 19 матчах УПЛ.

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