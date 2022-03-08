Легендарный футболист и его жена, как всегда, не остаются в стороне от чужой беды.

Семья Бекхэмов отозвалась на призыв помочь Украине организации UNICEF, послом которой Дэвид был в течение 17 лет. Сумма взноса составляет один миллион фунтов стерлингов.

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У Дэвида есть свой благотворительный фонд "7 Fund", который в сотрудничестве с UNICEF ежегодно собирает миллионы для помощи детям со всего мира. Однако средства, направленные в Украину, Бекхэмы выделили с личных счетов, сообщает MailOnline.

Кроме того, Виктория Бекхэм провела просветительскую работу среди подписчиков своего Instagram: "В Международный женский день я хотела воспользоваться возможностью поддержать женщин и детей, которые сейчас больше всех нуждаются в нашей поддержке, которые пострадали от разрушительной войны в Украине. Сегодня я рассказываю о некоторых организациях, которые оказывают жизненно важную помощь и поддержку пострадавшим".

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