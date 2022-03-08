"Все мы знаем, как хорошо жить в спокойствии. Не думаю, что кто-то в мире хочет этой войны. Я хочу, чтобы они остановились как можно быстрее, от этого проиграют все. Есть много интересов, много денег. Все проблемы общества сейчас происходят от больших интересов и больших денег. Мы должны быть более нормальными людьми, чтобы устранить эти вещи, которым нет места в обществе.

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Те, кто напал на Украину, должны остановиться. Мы хотим, чтобы царил мир, спокойствие, спорт, культура, здоровье, хорошая жизнь. Мы не можем жить под бомбами. То, что мы видим, не может существовать. Не могу поверить... Хочу, не хочу, думаю об этом больше, чем о футболе.

Не знаю, что на уме у тех, кто нападает, кто начинает войну. Что они думают, что они хотят делать? Не могут насытиться тем, что у них есть? Что ты хочешь, зачем приходишь в чужой дом? Не устаешь от того, сколько денег и сколько власти у тебя есть? Мы, обычные люди, тоже хотим жить хорошо.

Разочарование, страдание... Не могу поверить, больно, что в наше время произошло нечто подобное. К сожалению, моих слов недостаточно. То, что я сказал, ничего не изменит, не думаю, что эти слова примут во внимание. Те, у кого много денег, не должны начинать войну! Лучше инвестировать в спорт, культуру, кино, театр, актеров. Пусть каждая страна будет иметь свою целостность, пусть нам будет хорошо. Мне тяжело понять", – цитирует Хаджи gsp.ro.

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