Самый высокооплачиваемый тренер мира – Диего Симеоне. Он зарабатывает в Атлетико 3,33 млн евро в месяц. Далее за заработками идут элитные специалисты АПЛ: Пеп Гвардиола (Ман Сити) – 1,89 млн, а Юрген Клопп (Ливерпуль) и Антонио Конте (Тоттенхэм) – по 1,49 млн.

Значительно меньшие зарплаты тренеров в Бундеслиге. Юлиан Нагельсманн в Баварии получает всего 666 тысяч евро в месяц. Даже сбитый летчик Жозе Моуринью имеет большую зарплату в Роме – 777 тысяч.

Карло Анчелотти в Реале тоже зарабатывал немного (910 тысяч евро), а Хави не входит в топ-3 Ла Лиги по доходу. Во Франции лидирует, конечно, Маурисио Почеттино, которому ПСЖ платит миллион и сто тысяч в месяц.

Майже неможливо. Розкішна історія Дієго Сімеоне про важкі успіхи Атлетіко та специфіку роботи тренера