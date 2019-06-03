Дижон победил Ланс и остался во французской Лиге 1

Украина — 2 июнь 625
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Динамо и другие украинские и зарубежные клубы нацелились на Вильхьяльмссона, – агент
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Неймар вызван на допрос по обвинению в изнасиловании – у форварда изъяли телефон, ему грозит тюремное заключениеФранция — 2 июнь 371
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