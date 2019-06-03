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Дижон победил Ланс и остался во французской Лиге 1

06:30 43 Читати українською
Дижон победил Ланс и остался во французской Лиге 1

Состоялся ответный матч чемпионата Франции за место в элитном дивизионе на следующий сезон.

Чемпионат Франции, этап выбывания, ответный поединок

Дижон – Ланс – 3:1 (1:1 – первый матч)

Голы: Слит, 28, 90, Саид, 71 – Дуверн, 39

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Дижон принимал Ланс в ответном матче за право выступать в Лиге 1 в следующем сезоне. Первый поединок закончился ничьей 1:1, поэтому обе команды имели шанс на проход дальше.

Соперники обменялись голами в первом тайме, а во второй половине встречи Дижон забил два мяча, которые остались без ответа. Следовательно, победа хозяев со счетом 3:1 и именно они сохранили свое место в Лиге 1 на следующий сезон.

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Дижон Дижон Ланс Ланс Франция
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