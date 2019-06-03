Діжон переміг Ланс та залишився у французькій Лізі 1

Відбувся матч-відповідь чемпіонату Франції за місце в елітному дивізіоні на наступний сезон.

Чемпіонат Франції, етап вибування, поєдинок-відповідь

Діжон – Ланс – 3:1 (1:1 – перший матч)

Голи: Сліті, 28, 90, Саїд, 71 – Дуверн, 39

Уніон Берлін втримав нічию зі Штутгартом і вийшов у Бундеслігу

Діжон приймав Ланс у матчі-відповіді за право виступати у Лізі 1 наступного сезону. Перший поєдинок закінчився нічиєю 1:1, тому обидві команди мали шанс на прохід далі.

Суперники обмінялись голами у першому таймі, а у другій половині зустрічі Діжон забив два м'ячі, які залишились без відповіді. Відтак, перемога господарів з рахунком 3:1 і саме вони зберегли своє місце у Лізі 1 на наступний сезон.