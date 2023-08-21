"Где начну сезон? Я получил приглашение от Подолья, поехал туда и сломался на тренировке. Это у меня впервые в жизни произошла такая неприятная ситуация. По этой причине контракт мы не подписали. Футбол – это такая работа, что когда ты травмирован, то никому не нужен.

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Сейчас я в Киеве, уже восстановился, буду начинать бегать, набирать форму и искать клуб. Как оказалось, найти новую команду довольно непросто. Я говорил Денису Федько (волонтеру – прим.): если не найду команду, то приеду к тебе на Херсонщину волонтерить", – рассказал Дитятьев в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что Алексей остался без клуба в июле этого года после разрыва контракта со Львовом. Дитятьев за свою карьеру успел поиграть в Украине за Энергию-НК, Крымтеплицу, Буковину, Олимпик, Ворсклу и Карпаты, а также за польские Краковию, Пущу и казахскую Аксу.

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