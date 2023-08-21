"Де розпочну сезон? Я отримав запрошення від Поділля, поїхав туди і зламався на тренуванні. Це в мене вперше в житті сталась така неприємна ситуація. З цієї причини контракт ми не підписали. Футбол – це така робота, що коли ти травмований, то нікому не потрібний.

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Зараз я в Києві, вже відновився, буду починати бігати, набирати форму та шукати клуб. Як виявилось, знайти нову команду доволі непросто. Я казав Денису Федьку (волонтеру – прим.): якщо не знайду команду, то приїду до тебе на Херсонщину волонтерити", – розповів Дитятьєв у інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що Олексій залишився без клубу в липні цього року після розриву контракту зі Львовом. Дитятьєв за свою кар'єру встиг пограти в Україні за Енергію-НК, Кримтеплицю, Буковину, Олімпік, Ворсклу та Карпати, а також за польські Краковію, Пущу і казахську Аксу.

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