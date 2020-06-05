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Директор УПЛ розповів про ситуацію з перенесеними матчами Карпат

20:19 403 Читать на русском
Директор УПЛ розповів про ситуацію з перенесеними матчами Карпат
Карпати / ФК Карпати

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий пролив світло на подальшу долю незіграних поєдинків "зелено-білих".

"План такий: 15-16 червня, через два тижні після закінчення двотижневої самоізоляції, Карпати проходять повторне тестування. Додатково львівський клуб підтягне молодих гравців, щоб компенсувати втрату за кількісним складом футболістів.

"Ситуація в Карпатах може призвести до продовження карантину в області", – заступник голови Львівської ОДА

Сподіваємося, що результати будуть негативними, після чого Карпати проведуть матч з Олімпіком. Попередньо Карпати домовилися з Маріуполем про те, щоб перед календарним матчем львів'ян у Маріуполі провести гру 24-го туру. Щодо подібних домовленостей з Ворсклою та СК Дніпро-1 ми спілкуємося у робочому порядку", – сказав Дикий у коментар виданню Sportarena.

Нагадаємо, через спалах COVID-19 у Карпатах команда не змогла провести поєдинок 24-го туру проти Маріуполя. "Леви" пішли на двотижневий карантин і, як наслідок, пропустять два наступні тури – проти Ворскли та СК Дніпро-1 відповідно.

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Теги
коронавірус УПЛ Карпати Карпати Маріуполь Маріуполь Ворскла Ворскла СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Євген Дикий
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