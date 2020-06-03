"Ситуация в Карпатах может привести к продлению карантина в области", – заместитель председателя львовской ОГА

Заместитель председателя львовской ОГА Тарас Грень прокомментировал вспышку коронавируса в Карпатах – в области всерьез обеспокоены ситуацией.

"Мы не исключаем, что если показатель инцидентности (количество новых заболеваний на 100 тыс. человек за неделю – прим.) будет составлять более 12 единиц, то в таком случае в пятницу мы не будем ослаблять карантинные мероприятия.

"Это не будет две недели": секретарь медкомитета УАФ не верит в скорое возвращение инфицированных игроков Карпат на поле

Ответственность за те или иные вещи, которые происходят внутри клуба – это ответственность руководителей. С другой стороны, мы с тревогой относимся к тому, что такое количество игроков инфицировано.

Насколько мы владеем ситуацией, проводятся дополнительные проверки. Когда будут данные, тогда мы будем четко понимать. Экспресс-тестирование, очевидно, не дает 100% гарантии. При любых условиях в течение двух дней будем видеть реальную картину, сколько инфицированных коронавирусом, сколько игроков будет на самоизоляции или амбулаторном лечении", – сказал Грень в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, из-за вспышки COVID-19 в Карпатах команда не смогла провести поединок 24-го тура против Мариуполя. "Львы" пошли на двухнедельный карантин и, как следствие, пропустят два следующих тура – против Ворсклы и СК Днепр-1 соответственно.

"Про звільнення Чижевського дізнався з Instagram, Санжара мені також шкода": прощальне інтерв'ю екс-легіонера Карпат