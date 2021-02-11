"Сейчас все хорошо, вопросов по проведению матчей не возникает. Минай провел соответствующие консультации с ведущими специалистами в вопросе подготовки полей. Главный вопрос относительно матча – день за сутки до игры, ведь там обещают морозы. Минай взял специальный нагнетатель теплого воздуха, поле накрыто агропленкой.

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Если будет необходимость, они эти нагнетатели подключат и поле будет в порядке. Если температура будет ниже -15 градусов, официальные лица на месте будут принимать решение о проведении игры. Если одна из команд будет против, матч будет перенесен", – поделился Дикий в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, матч Минай – Львов будет открывать программу 14-го тура УПЛ. Поединок запланирован на 13 февраля, начало в 14:00.

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