"Клуб з розіграшу ніхто знімати не буде. Матч з ЮКСА офіційно перенесено. Попередня дата проведення – 1 листопада. У нас проблема не в фінансах, а в кількості футболістів. У нас у заявці всього 16 футболістів.

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Плюс захворіло троє гравців і головний тренер Чорній – у них висока температура. У Змієвського і Колоскова травми, а Волинець повернувся, але проходить реабілітацію після операції. У нас залишилось лише 10 гравців. Я зателефонував президенту ЮКСА, він пішов назустріч. Ми направили офіційні листи в ПФЛ, погодили попередню дату і все офіційно узгодили. Трансферне вікно закрите і ми маємо змогу дозаявляти лише вільних агентів. Тому зараз триває пошук гравців.

Чи дограє ВАСТ до кінця чемпіонату? Я маю на це надію, буду прикладати для цього максимум зусиль.

Ситуація із заборгованістю є, фінансова ситуація нестабільна, але ми її вирішуємо і поступово виплачуємо кошти. Наші гравці розуміють, що зараз обмежене фінансування. Казати, що в нас немає грошей, щоб поїхати на матч – неправильно. Квитки на виїзну гру з ЮКСА були вже куплені", – сказав Шиманець у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, це вже третій такий випадок з боку ВАСТа: раніше (у 4-му турі) він не поїхав на гру зі Скалою, поскаржившись на масове отруєння гравців, а наступного туру не зміг прийняти Карпати-2 начебто через проблеми зі стадіоном.

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