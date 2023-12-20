– Вячеслав Евгеньевич, это правда, что СК Днепр-1 получил трансферный бан из-за задолженности перед бывшими игроками и Йовичевичем?

– Правда, но там ничего серьезного. Мы уже снимаем этот бан. Он уже давно наложен – полгода назад первый, через несколько месяцев второй, потом третий. Нам с августа никого не надо было заявлять, поэтому мы эти баны собрали, а теперь одним махом закроем. Это вообще не вопрос, поэтому беспокоиться не стоит. Проблема решается за три дня. До Нового года мы все закроем и отправим в УЕФА платежные ведомости.

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– А какая там сумма, если не секрет?

– Каждый имеет какие-то месяцы задолженности. Йовичевич от нас некрасиво ушел, бросил нас и перешел в Шахтер, так что, ему сразу надо было деньги платить? Пусть теперь судится.

– Кто, кроме Йовичевича, имеет к СК Днепр-1 финансовые претензии?

– Легионеры, которые играли за нас в прошлом сезоне.

– Зимой от СК Днепр-1 ждать трансферов?

– Громких трансферов ждать точно не стоит, – сказал Фридман в комментарии Sport-Express.

Напомним, на зимнюю паузу днепряне ушли на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, уступая Кривбассу лишь по дополнительным показателям.

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