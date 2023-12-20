– В'ячеславе Євгеновичу, це правда, що СК Дніпро-1 отримав трансферний бан через заборгованість перед колишніми гравцями та Йовічевічем?

– Правда, але там нічого серйозного. Ми вже знімаємо цей бан. Він уже давно накладений – півроку тому перший, за декілька місяців другий, потім третій. Нам з серпня нікого не треба було заявляти, тому ми ці бани зібрали, а тепер одним махом закриємо. Це взагалі не питання, тож турбуватися не варто. Проблема вирішується за три дні. До Нового року ми все закриємо та відправимо до УЄФА платіжні відомості.

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– А яка там сума, якщо не секрет?

– Кожен має якісь місяці заборгованості. Йовічевіч від нас негарно пішов, кинув нас і перейшов у Шахтар, то що, йому одразу треба було гроші платити? Нехай тепер судиться.

– Хто, крім Йовічевіча, має до СК Дніпро-1 фінансові претензії?

– Легіонери, які грали за нас минулого сезону.

– Взимку від СК Дніпро-1 чекати трансферів?

– Гучних трансферів чекати точно не варто, – сказав Фрідман у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, на зимову паузу дніпряни пішли на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, поступаючись Кривбасу лише за додатковими показниками.

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