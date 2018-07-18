Директор по коммуникациям Шахтера: Бесплатные трансляции – один из барьеров развития футбольного бизнеса в Украине

Директор по коммуникациям Шахтера Юрий Свиридов выразил свое мнение относительно бесплатных трансляций футбольных матчей в Украине.

"Можно закрыть бесплатный показ футбола. Наличие бесплатных трансляций – это один из ключевых барьеров развития футбольного бизнеса в стране. По моему убеждению, 95% матчей должны быть в платных пакетах. При этом футбол должен продаваться напрямую от собственника прав к потребителю.

Гримм: Шахтер и Динамо дали предварительное согласие на передачу ТВ-прав

В этой схеме нет места бесплатной (рекламной) модели от канала 2+2 и большой вопрос к перспективам дистрибуционной модели "Футболов" через кабельных операторов. Футбол, как продукт, должен генерировать финансовые потоки без субсидирования собственниками каналов. Другими словами, нашему рынку нужна модель, при которой 500 тыс – 1 млн человек из 4 млн смотрящих футбол по ТВ будет платить по 50 долларов в год. Валовый доход рынка составит от 25 млн до 50 млн долл. И в перспективе будет увеличиваться.

Существующая на сегодня модель критики не выдерживает. За 10 лет развития УПЛ ни каналы, ни клубы, ни Лига не создали полноценный рынок платного ТВ. В итоге футбол субсидируется, каналы несут убытки, а клубы ежегодно получают жалкие по европейским меркам 5-6 млн долларов на всю лигу. Причина – отсутствие централизованного рынка платного ТВ", – написал Свиридов в колонке на Tribuna.com.