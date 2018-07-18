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Директор з комунікацій Шахтаря: Безкоштовні трансляції – один з бар'єрів розвитку футбольного бізнесу в Україні

13:27 475 Читать на русском
Директор з комунікацій Шахтаря: Безкоштовні трансляції – один з бар'єрів розвитку футбольного бізнесу в Україні
Юрій Свірідов / Obozrevatel

Директор з комунікацій Шахтаря Юрій Свірідов висловив свою думку щодо безкоштовних трансляцій футбольних матчів в Україні.

"Можна закрити безкоштовний показ футболу. Наявність безкоштовних трансляцій – це один з ключових бар'єрів розвитку футбольного бізнесу в країні. На моє переконання, 95% матчів повинні бути в платних пакетах. При цьому футбол повинен продаватися безпосередньо від власника прав до споживача.

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У цій схемі немає місця безкоштовній (рекламній) моделі від каналу 2+2 і велике питання до перспектив дистрибуційної моделі "Футболів" через кабельних операторів. Футбол, як продукт, повинен генерувати фінансові потоки без субсидування власниками каналів. Іншими словами, нашому ринку потрібна модель, при якій 500 тис-1 млн осіб з 4 млн тих, хто дивиться футбол по ТБ буде платити по 50 доларів на рік. Валовий дохід ринку складе від 25 млн до 50 млн доларів. І в перспективі буде збільшуватися.

Існуюча на сьогодні модель критики не витримує. За 10 років розвитку УПЛ ні канали, ні клуби, ні Ліга не створили повноцінний ринок платного ТБ. У підсумку футбол субсидується, канали зазнають збитків, а клуби щорічно отримують жалюгідні за європейськими мірками 5-6 млн доларів на всю лігу. Причина – відсутність централізованого ринку платного ТБ", – написав Свірідов у колонці на Tribuna.com.

Теги
Юрій Свірідов Шахтар Шахтар
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