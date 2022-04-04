Исполнительный директор Металлиста Валерий Грига рассказал о нынешнем состоянии клуба и его дальнейших перспективах в условиях войны в Украине.

"Команда, тренерский штаб и их семьи находятся в Турции. Владелец Металлиста Александр Ярославский профинансировал продление сборов, питание и проживание для всех их.

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Более того, он вместе с Евгением Красниковым пригласил кандидатов в национальную сборную Украины присоединиться к тренировочному процессу нашей команды. Сейчас важно, чтобы футболисты нашей сборной тренировались и играли товарищеские матчи, что позволит впоследствии рассчитывать на успех в плей-офф ЧМ 2022.

Что касается возвращения... Все мы надеемся, что скоро наши футболисты выйдут на заполненный ОСК Металлист и будут радовать жителей, которые вернутся в Харьков. Как это было до войны.

Относительно судьбы клуба мы понимаем, что многое зависит от прекращения огня и установления мира в Украине и Харькове. Надеемся, что это произойдет как можно скорее", – сказал Грига в интервью Weszło.

Напомним, перед зимней паузой Металлист уверенно возглавлял турнирную таблицу Первой лиги, а в Кубке Украины должен был встретиться с Зарей на стадии 1/4 финала.

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