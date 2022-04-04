Виконавчий директор Металіста Валерій Грига розповів про нинішній стан клубу та його подальші перспективи в умовах війни в Україні.

"Команда, тренерський штаб та їхні сім'ї перебувають у Туреччині. Власник Металіста Олександр Ярославський профінансував продовження зборів, харчування та проживання для всіх їх.

"Я б догравав чемпіонат і Кубок України скрізь": Красніков підтримав відновлення сезону за кордоном

Більше того, він разом із Євгеном Красніковим запросив кандидатів до національної збірної України приєднатися до тренувального процесу нашої команди. Зараз важливо, щоб футболісти нашої збірної тренувалися та грали товариські матчі, що дозволить згодом розраховувати на успіх у плей-офф ЧС-2022.

Щодо повернення... Всі ми сподіваємося, що незабаром наші футболісти вийдуть на заповнений ОСК Металіст і тішитимуть мешканців, які повернуться до Харкова. Як це було до війни.

Щодо долі клубу ми розуміємо, що багато залежить від припинення вогню та встановлення миру в Україні та Харкові. Сподіваємося, що це станеться якнайшвидше", — сказав Грига в інтерв'ю Weszło.

Нагадаємо, перед зимовою паузою Металіст впевнено очолював турнірну таблицю Першої ліги, а в Кубку України повинен був зустрітися із Зорею на стадії 1/4 фіналу.

"Ми навіть речі не особливо збирали – взяли найнеобхідніше": захисник-ветеран про евакуацію з Харкова і біль у серці