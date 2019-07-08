Директор Луго рассказал о проблемах Лебеденко с адаптацией

Технический директор Луго Маноло Мандия сравнил адаптационный период Василия Кравца и Ореста Лебеденко.

"В Лебеденко была та же проблема, что и у Василия Кравца. Он прибыл к нам зимой, когда в Украине был перерыв в чемпионате. Он был месяц без футбола, а затем попал в разгар сезона в Испании.

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Пока он набрал форму и адаптировался к темпу футбола, который отличается от украинского, уже и сезон подошел к концу. В этом была его проблема, если не учитывать еще юность, но мы считаем, что он в хорошем состоянии и мы верим в него", – цитирует технического директора Луго El Progreso.

Напомним, Орест Лебеденко перешел в Луго со львовских Карпат только зимой этого года. Во второй части сезона украинский защитник провел в Испании лишь 1 матч.

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