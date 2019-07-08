Директор Луго розповів про проблеми Лебеденка з адаптацією

Технічний директор Луго Маноло Мандія порівняв адаптаційний період Василя Кравця та Ореста Лебеденка.

"У Лебеденка була та ж проблема, що і у Василя Кравця. Він прибув до нас взимку, коли в Україні була перерва в чемпіонаті. Він був місяць без футболу, а потім потрапив у розпал сезону в Іспанії.

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Поки він набрав форму і адаптувався до темпу футболу, який різниться з українським, вже і сезон підійшов до кінця. В цьому була його проблема, якщо не враховувати ще юність, але ми вважаємо, що він в хорошому стані і ми віримо в нього", – цитує технічного директора Луго El Progreso.

Нагадаємо, Орест Лебеденко перейшов у Луго з львівських Карпат лише взимку цього року. У другій частині сезону український захисник провів в Іспанії лише 1 матч.

Іспанський клуб оригінально змінив тренера – українець Лебеденко став однією з причин, і це вже 40-й наставник сезону