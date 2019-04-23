Іспанський клуб оригінально змінив тренера – українець став однією з причин, і це вже 40-й наставник сезону

Луго, в який взимку перейшов Орест Лебеденко, наважився на кардинальні кроки перед вирішальним етапом. Клуб, який наразі програє боротьбу за виживання в Сегунді, змінив головного тренера втретє за сезон.

Другий іспанський дивізіон переживає просто божевільний рік. Тренерська відставка в Луго стала 18-ю загалом для всіх клубів, разом взятих. Не змінили керманича лише 5 команд, які зараз посідають місця у топ-6 Сегунди, а також ще 6 середняків і борців за виживання. Рекорд минулого сезону (16 відставок) побито за 7 турів до кінця регулярки! Особливо виділяються Естремадура, Лас-Пальмас, Луго і Сарагоса, які вже можуть похвалитись тим, що їх тренували по 3 фахівці за сезон.

Не так давно інший клуб, де є український футболіст, змінив тренера. Це Малага Селезньова. Євгену подібна перестановка не пішла на користь – навіть у заявку тепер не потрапляє. З-поміж інших іспанських команд, де є наші (дехто грає, дехто тільки рахується), лише Альбасете Зозулі обійшовся без відставок. Більше того, екс-форвард Динамо і Дніпра наразі йде в зоні виходу до Прімери.

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Та перейдемо зараз до Луго. Отже, іспанський клуб опустився в зону вильоту, програвши вперше за 4 тури (ще й одному з лідерів), і психанув. Альберто Монтеагудо позбувся посади, позаяк за 17 турів спромігся лише на 2 перемоги. Саме цим мотивувало своє рішення керівництво клубу. І так, цей ентренадор також прийшов по ходу сезону. Однак тут ще цікавий і показовий спосіб звільнення. Новий наставник Елой Хіменес прибув на презентацію через декілька хвилин після прощальної прес-конференції Монтеагудо, дивується Marca.

До слова, Луго наважився у такий критичний момент підписати фахівця, для якого це дебют у професіональному футболі. До цього Хіменес працював лише у Сегунді Б, третій за класом лізі. Він вірить у те, що його нова команда має всі шанси зберегти прописку в 2-му дивізіоні, володіючи атакувальним потенціалом і непоганим складом.

Його ментальна програма для гравців: "насолоджуватись грою і позбуватись страхів". А ще сподівається на стабільність на тренерському містку Луго. Це він гарно, звичайно, придумав. Особливо зважаючи на те, що в самому Луго він уже 3-й тренер за сезон, а в усій лізі – 40-й, і чемпіонат ще триває! Причому лише 3 нові керманичі, які прийшли по ходу сезону, зуміли покращити динаміку результатів своїх команд.

Повертаючись до Монтеагудо. Той наговорив дуже багато на своїй прощальній прес-конференції, яку жваво обговорюють в Іспанії. Мовляв, винувате керівництво з його дивними кадровими рішеннями (відпускали гравців в останні години трансферного вікна проти волі тренера і позбулись спортивного директора), а також низькими зарплатами. Окремо зачепив тему двох українських футболістів. Фанатів Луго дивувало, чому не грає і навіть в заявку не потрапляє вихованець Карпат Лебеденко, який взимку перебрався в Іспанію.

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Монтеагудо пояснював усе адаптацією лівого захисника, який начебто був покликаний замінити іншого екс-"лева" Василя Кравця. Та в соцмережах вже почали відверто кепкувати над цим аргументом. "З кожним днем він усе кращий", – чув про себе Лебеденко від тренера на прес-конференціях. А вболівальники задавали риторичні питання: "То скільки ця адаптація ще має тривати, чергові півроку?"

Коли дон Альберто покидав свою посаду, він уже говорив дещо інше, відвертіше: "Ми постраждали від того, що продали Кравця. Йому не знайшли заміни, натомість придбали 18-річного хлопчину (насправді Лебеденку 20, – прим. "Футбол 24"), який не був готовий грати в Сегунді. Тому ми повинні були виходити на 4 матчі з правим фулбеком на лівому фланзі, відтак пропустили по 3 голи двічі поспіль, чого з нами не траплялось".

Клуб, в який у грудні на свою голову перейшов Орест Лебеденко, так і не дав 20-річному захисникові жодного шансу. Навіть у заявку на гру жодного разу не потрапив. Зате в цей час впертий тренер Луго видав найгірший відсоток перемог після останнього підвищення у класі (4 вікторії, 10 нічиїх і 9 поразок). Може, принаймні тепер у гравця молодіжної збірної України справи підуть угору і він хоча б до заявки потраплятиме?