Кравец вернется в Луго на правах аренды, украинец отклонил несколько предложений, – СМИ

Украинский защитник Василий Кравец может вернуться в свою бывшую команду.

Леганес, за который выступает украинский защитник Василий Кравец, хочет, чтобы футболист получал как можно больше игровой практики. "Пепинерос" хотят отдать Кравца в аренду.

Василий Кравец может перейти в Малагу

Украинский защитник отклонил предложения Малаги и Кадиса и вернется в свой бывший клуб – Луго, сообщает El Chiringuito de Lugo в твиттере.

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Напомним, Кравец перешел в Леганес только зимой этого года. За команду из пригорода Мадрида украинец провел 7 матчей, результативными действиями не отличался.