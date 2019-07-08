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Кравец вернется в Луго на правах аренды, украинец отклонил несколько предложений, – СМИ

11:01 80 Читати українською
Кравец вернется в Луго на правах аренды, украинец отклонил несколько предложений, – СМИ
Василий Кравец (справа) / Леганес

Украинский защитник Василий Кравец может вернуться в свою бывшую команду.

Леганес, за который выступает украинский защитник Василий Кравец, хочет, чтобы футболист получал как можно больше игровой практики. "Пепинерос" хотят отдать Кравца в аренду.

Василий Кравец может перейти в Малагу

Украинский защитник отклонил предложения Малаги и Кадиса и вернется в свой бывший клуб – Луго, сообщает El Chiringuito de Lugo в твиттере.

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Напомним, Кравец перешел в Леганес только зимой этого года. За команду из пригорода Мадрида украинец провел 7 матчей, результативными действиями не отличался.

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Испания Леганес Леганес Луго Луго Украинцы за рубежом Василий Кравец Василий Кравец
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