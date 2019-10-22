Директор Карпат Ящишин: 21 тренер за 8 років – це забагато

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин прокоментував часті зміни головних тренерів у львівському клубі, а також розповів, за яких умов команда може прогресувати.

"21 тренер за 8 років – це забагато. Можливо, були тренери у Карпатах, які могли дати більше результату, якби у них було більше часу. Але не кожний тренер може працювати у Карпатах. Також на це треба зважити.

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Карпати – це дуже серйозна стресова організація, де не тільки від тренера вимагають результатів, але й від футболістів і працівників. Це дуже вимогливий клуб, який вимагає неможливого для того, щоб отримати максимум. Наразі ми максимум отримати не можемо. Очевидно, погано вимагаємо.

На мою думку, кожний тренер обов’язково дасть результат, якщо у нього буде час і можливості. Якщо у нього чогось не буде, він результату дати не може. Я не кажу конкретно про Чижевського чи Санжара. Це взагалі аксіома в українському футболі. Якщо у тренера є час, то він дасть результат", – цитує Ящишина Football Hub.

Нагадаємо, поточний чемпіонат України Карпати починали з Олександром Чижевським, але у вересні його замінив Роман Санжар.

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