Директор Александрии прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы

Директор Александрии Дмитрий Китаев надеется, что соперники будут недооценивать украинскую команду.

"Очень волновались, когда жребий дошел до нашей корзины. Хотелось получить в соперники Манчестер Юнайтед, но нам выпала рабочая группа. Группа, в которой будет очень трудно. Все команды серьезные и стабильные.

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Я бы выделил Гент и Вольфсбург – это очень сильные команды. За Сент-Этьеном сильно не следил, поэтому не могу сказать, что там сейчас за команда.

Я надеюсь, что команды будут недооценивать Александрию и выходить на игры расслабленными. Но то, что наши игроки будут выкладываться по полной, я уверен", – сказал Китаев в эфире телеканала "Футбол 1".

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Напомним, по результатам жеребьевки группового этапа Лиги Европы, Александрия попала в одну группу с Гентом, Сент-Этьеном и Вольфсбургом.