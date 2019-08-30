Директор Олександрії прокоментував результати жеребкування Ліги Європи

Директор Олександрії Дмитро Кітаєв сподівається, що суперники будуть недооцінювати українську команду.

"Дуже хвилювались, коли жереб дійшов до нашого кошику. Хотілось отримати у суперники Манчестер Юнайтед, але нам випала робоча група. Група, у якій буде дуже важко. Всі команди серйозні та стабільні.

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Я б виділив Гент і Вольфсбург – це дуже сильні команди. За Сент-Етьєном сильно не стежив, тому не можу сказати, що там зараз за команда.

Я сподіваюсь, що команди будуть недооцінювати Олександрію і виходити на ігри розслабленими. Але те, що наші гравці будуть викладатись на повну, я впевнений", – сказав Кітаєв у ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Нагадаємо, за результатами жеребкування групового етапу Ліги Європи, Олександрія потрапила в одну групу з Гентом, Сент-Етьєном та Вольфсбургом.