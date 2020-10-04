Динамо и Заря расписали мировую в 5-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Заря.

Матч и онлайн-трансляция Динамо – Заря стартовал в 17:00. Киевляне в случае победы выходили на чистое первое место, но и команда Скрипника после неубедительного старта набрала хороший ход.

Динамо расписало боевую ничью с Зарей

Первый тайм встречи завершился без голов, а на 64-й минуте Заря открыла счет. Дальний удар Владислава Кочергина оказался голевым. Георгий Бущан получил мяч, но круглый от рук голкипера оказался в воротах.

Динамо отыгралось на 74-й минуте. Вербич эффектным финтом развернул соперника, но проиграл дуэль Никите Шевченко. Впрочем, вингер киевлян оказался первым на добивании. 1:1 – команда Луческу теряет очки, но продолжает возглавлять турнирную таблицу Премьер-лиги.

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