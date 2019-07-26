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Динамо, Зоря, Десна і СК Дніпро-1 отримали листи від УПЛ з проханням підтримати телепул – відмова принесе чималі збитки

08:27 536 Читать на русском
Динамо, Зоря, Десна і СК Дніпро-1 отримали листи від УПЛ з проханням підтримати телепул – відмова принесе чималі збитки
Ігор Суркіс / Фото офіційного сайту Динамо

Керівництво ліги наполягає на введенні єдиного телемовника для всіх команд.

Динамо, Зоря, Десна і СК-Дніпро-1 отримали листи від УПЛ з проханням підтримати ідею введення єдиного телепулу, повідомляє FootballHub.

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У зверненні УПЛ нагадує, що права на показ матчів належать Українській асоціації футболу. Клуби не мають права самостійно укладати угоди про передачу своїх медіаправ. Організація на чолі з Томасом Гріммом рекомендує Динамо, Зорі, Десні та СК Дніпро-1 приєднатися до решти восьми клубів, які вже висловили готовність створити єдиний телепул. Також УПЛ повідомила, що відмова від єдиного телепулу призведе до фінансових збитків в розмірі 50%.

Копії листів були відправлені президентові УЄФА Александеру Чеферіну, президенту ФІФА Джанні Інфантіно, а також президенту УАФ Андрію Павелко.

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Нагадаємо, УПЛ 2019/20 стартує 28 липня матчем Ворскла – Зоря. У цей же день Динамо зустрінеться з Шахтарем у протистоянні за Суперкубок України.

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