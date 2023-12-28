Динамо запустило голосование за лучшего игрока 2023 года – среди номинантов Сидорчук и Ярмоленко
Болельщики "бело-синих" имеют возможность выбрать самого полезного игрока в уходящем году.
Динамо в своих соцсетях предложило выбрать лучшего игрока команды в 2023 году. Фанатам предложили сразу десять кандидатов.
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Среди претендентов на престижное звание есть: Назар Волошин, Александр Караваев, Георгий Бущан, Виталий Буяльский, Владислав Ванат, Владислав Дубинчак, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук и Денис Попов. Выбрать лучшего можно по ссылке.
Напомним, в 2022 году лучшим игроком признали Виталия Буяльского.
К слову, на зимнюю паузу команда Александра Шовковского ушла на 5-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 28 очков.
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