Болельщики "бело-синих" имеют возможность выбрать самого полезного игрока в уходящем году.

Динамо в своих соцсетях предложило выбрать лучшего игрока команды в 2023 году. Фанатам предложили сразу десять кандидатов.

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Среди претендентов на престижное звание есть: Назар Волошин, Александр Караваев, Георгий Бущан, Виталий Буяльский, Владислав Ванат, Владислав Дубинчак, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук и Денис Попов. Выбрать лучшего можно по ссылке.

Напомним, в 2022 году лучшим игроком признали Виталия Буяльского.

К слову, на зимнюю паузу команда Александра Шовковского ушла на 5-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 28 очков.

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