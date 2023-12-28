Вболівальники "біло-синіх" мають можливість обрати найкориснішого гравця у році, що минає.

Динамо у своїх соцмережах запропонувало обрати найкращого гравця команди у 2023 році. Фанатам запропонували одразу десятьох кандидатів.

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Серед претендентів на престижне звання є: Назар Волошин, Олександр Караваєв, Георгій Бущан, Віталій Буяльський, Владислав Ванат, Владислав Дубінчак, Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Денис Попов. Обрати найкращого можна за посиланням.

Нагадаємо, у 2022 році найкращим гравцем визнали Віталія Буяльського.

До слова, на зимову паузу команда Олександра Шовковського пішла на 5-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 28 очок.

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