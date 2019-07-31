Динамо заплатит за Жерсона Родригеса 2 миллиона евро – киевляне уже согласовали с игроком личный контракт

Вингер сборной Люксембурга Жерсон Родригес близок к переезду в чемпионат Украины.

Динамо подпишет с Жерсоном Родригесом 3-летний контракт, утверждает Tageblatt. Трансфер 24-летнего люксембуржца обойдется киевлянам в 2 миллиона евро.

Цыганык: Тренерский штаб Динамо очень хочет видеть Жерсона Родригеса в команде

Отмечается, что сначала Родригес не хотел снова менять клуб, ведь только в январе перешел из Шерифа в Джубило Ивату. Японский клуб тоже не планировал отпускать полузащитника, однако условия, предложенные Динамо, убедили их изменить свое решение.

Если сумма трансфера действительно составит 2 млн евро, то переход Родригеса станет вторым самым дорогим в истории Люксембурга. Рекорд принадлежит Кристоферу Мартинсу, которого подписал Янг Бойз за 2,5 млн евро.

К слову, Родригес в нынешнем сезоне чемпионата Японии провел за Джубило Ивату 15 матчей, в которых забил 5 голов.

Клуби-примари у Вищій лізі: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" тюрма