toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАРЬЯН ШВЕД РЕАЛ МАДРИД - ТОТТЕНХЭМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо заплатит за Жерсона Родригеса 2 миллиона евро – киевляне уже согласовали с игроком личный контракт

00:20 108 Читати українською
Динамо заплатит за Жерсона Родригеса 2 миллиона евро – киевляне уже согласовали с игроком личный контракт
Жерсон Родригес / фото из соцсетей

Вингер сборной Люксембурга Жерсон Родригес близок к переезду в чемпионат Украины.

Динамо подпишет с Жерсоном Родригесом 3-летний контракт, утверждает Tageblatt. Трансфер 24-летнего люксембуржца обойдется киевлянам в 2 миллиона евро.

Цыганык: Тренерский штаб Динамо очень хочет видеть Жерсона Родригеса в команде

Отмечается, что сначала Родригес не хотел снова менять клуб, ведь только в январе перешел из Шерифа в Джубило Ивату. Японский клуб тоже не планировал отпускать полузащитника, однако условия, предложенные Динамо, убедили их изменить свое решение.

Если сумма трансфера действительно составит 2 млн евро, то переход Родригеса станет вторым самым дорогим в истории Люксембурга. Рекорд принадлежит Кристоферу Мартинсу, которого подписал Янг Бойз за 2,5 млн евро.

К слову, Родригес в нынешнем сезоне чемпионата Японии провел за Джубило Ивату 15 матчей, в которых забил 5 голов.

Клуби-примари у Вищій лізі: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" тюрма

blog_ava
Шахтер отдал Мариуполю в аренду еще двух игроков
30 июля
788
Теги
Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Джубило Ивата Джубило Ивата Трансферы Динамо Киев Жерсон Родригес Жерсон Родригес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
11
мин
Александрия
19:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук